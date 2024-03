Studenti incontrano le aziende. Gli imprenditori tra i banchi: "Qui a caccia di eccellenze"

Le aziende incontrano gli studenti. L’istituto Pacinotti Belmesseri ha aperto le sue porte a imprenditori lunigianesi e non solo affinché i ragazzi possano muoversi i primi passi nel mondo del lavoro. Ieri mattina la sede dell’alberghiero di Bagnone era in fermento: ai tavoli c’erano rappresentanti di oltre dieci aziende del settore ristorazione e accoglienza e altrettante del settore metalmeccanico, che hanno conosciuto, a gruppi, tutti gli studenti dei vari indirizzi. I giovani, inizialmente timidi, si sono poi lasciati andare facendo domande agli imprenditori e lasciando i propri contatti, nella speranza di poter cominciare uno stage al termine dell’anno scolastico o di poter lavorare, una volta diplomati. Non è la prima volta che l’istituto promuove un appuntamento simile, ma quest’anno la modalità è stata più informale, coi ragazzi che si sedevano ai vari tavoli.

"L’iniziativa - ha esordito la dirigente Lucia Baracchini - è nata per fare seguito alle crescenti domande che arrivano alla scuola da parte di tante realtà aziendali e produttive del territorio, in merito alla possibilità di avere nominativi di studenti interessati a stagioni estive e contratti post diploma. Abbiamo desiderio che le realtà imprenditoriali conoscano la nostra scuola e i nostri studenti e anche a noi serve un input, per sapere cosa cerca il mercato del lavoro". Sono tante in effetti le richieste che arrivano alla scuola per ragazzi diplomati ai vari indirizzi. Ieri in particolare erano coinvolti i ragazzi dell’alberghiero e dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, ma erano presenti anche i ragazzi dell’indirizzo Turistico per l’accoglienza e del Grafico che hanno documentato la mattinata con video e foto. Ai tavoli c’erano i proprietari di vari ristoranti, pasticcerie, bar e agriturismi che si sono raccontati e hanno chiesto informazioni agli studenti. Loro erano molto interessati, hanno raccontato le proprie esperienze lavorative estive e si sono resi disponibili per visitare le aziende o praticare tirocini e stage in futuro. Un buon modo per conoscere meglio le peculiarità dellaLunigiana. Tra i presenti anche un ex studente dell’alberghiero, Simone, che ora lavora a Montagna verde, all’Apella. "La nostra scuola è un buon punto di partenza - ha detto - io ho svolto varie esperienze fuori dalla Lunigiana, ma da alcuni anni sono tornato a casa. Dobbiamo essere orgogliosi di essere lunigianesi, il nostro è un territorio ricco: nessuno meglio di noi che lo consociamo bene può valorizzarlo". Nell’altra sala invece c’erano imprenditori legati al settore della meccanica. Tra loro anche Davide Grilli, ingegnere della Technos di Massa, che ha già assunto tre ragazzi usciti dall’indirizzo Mat.

"Mi sono trasferito a Bagnone alcuni anni fa - ha detto - e per caso ho scoperto la scuola. Rispetto ad altre realtà cittadine ho trovato persone preparate e ragazzi con dei valori. E’ difficile trovare operatori di macchina e qui c’è ancora la passione per il dettaglio. Mi rivolgo sempre alla scuola per conoscere nomi di ragazzi da inserire nel mio organico". "Abbiamo cercato di creare un incontro tra mondo del lavoro e mondo della scuola - ha chiuso la dirigente -, affinché le aziende toccassero con mano l’offerta del nostro istituto, per valorizzare le potenzialità. I ragazzi hanno bisogno di essere motivati e spinti nel passaggio al mondo adulto, perché in futuro possano scegliere cosa sia meglio per loro. Hanno imparato a proporsi, mi auguro che crescano autonomie professionali e umane".

Monica Leoncini