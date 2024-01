Stragi naziste: "Garantire i risarcimenti"

Stragi nazifasciste, la mozione del gruppo Pd sul fondo ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra sarà discussa dal consiglio regionale il 16 e 17 gennaio. "I risarcimenti ai parenti sanciscono la memoria collettiva. No a ulteriori rinvii, il governo renda effettiva la misura risarcitoria. Necessario anche differire il termine di decadenza per la proposizione di nuove domande giudiziali contro la Repubblica Federale di Germania – dicono il consigliere regionale e presidente della commissione affari costituzionali Giacomo Bugliani e Massimiliano Pescini, vicecapogruppo Pd – Chiediamo alla giunta regionale di attivarsi evitando ingiustificati ritardi in fase di liquidazione degli indennizzi e affinché si proceda per garantire un’ulteriore proroga per presentare nuove domande giudiziali".