"Strada piena di buche e senza manutenzione. Viviamo nel degrado"

I residenti di via Campagna a Pulica protestano per lo stato di incuria della strada: buche, sterrato per decine di metri, vegetazione incolta e ai bordi pericolosi canali di scolo. Il tutto in una strada comunale considerata tagliafuoco. In via Campagna oltre ai residenti passano i mezzi di Gaia perché in fondo alla strada c’è pure un acquedotto. Quattro anni fa per mettere in sicurezza la strada erano stati spesi 200mila euro, ma secondo i residenti "la mancata manutenzione l’ha riportata allo stato originario di degrado".

La strada è quella comunale che da Pulica arriva a Marciaso e i i residenti hanno più volte portato all’attenzione dell’amministrazione comunale, ma senza esito e ora tornano a chiedere che venga messa in sicurezz, sia resa davvero transitabile. I residenti e alcuni abitanti di Pulica avevano persino chiesto al Comune di Fosdinovo di chiudere via Campagna per poterla sistemare a loro spese, ma la proposta era stata bocciata perché è il collegamento per l’acquedotto oltre che per le abitazioni private.