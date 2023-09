Storia d’Italia con le biciclette

È in corso negli spazi della ‘Mantica projct’ di piazza Alberica l mostra ‘La bottega su due ruote’ curata dalla Franchi Umberto Marmi. Una carrellata sulle due ruote che ha contraddistinto i mestieri del passato. Diciassette pezzi originali dagli anni Venti agli anni Sessanta. La mostra voluta dalla ditta Franchi è stata realizzata in collaborazione con Danae Project e propone 17 biciclette originali e rappresentative dei mestieri di un tempo: arrotino, azdora, barbiere, calzolaio, disinfestatore, fabbro, fornaio, lattivendolo, lustrascarpe, macellaio, maniscalco, postino, sarto, stagnino, venditore di bruscolini. "Questa mostra nasce dalla passione per gli oggetti d’epoca – ha detto Alberto Franchi, ad di Fum –. Ho pensato così ad una mostra che nella nostra città potesse incuriosire un pubblico di appassionati, ma che allo stesso tempo coinvolgesse anche i più piccoli, divertendoli con un programma che si articolerà fra cineforum e laboratori creativi".