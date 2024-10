Stop alle consegne a domicilio . Storico fornaio getta la spugna : "Borgo spopolato e costi elevati"

Era da oltre 20 anni, dopo la chiusura del locale negozio di alimentari, che un fornaio della Valle del Lucido serviva a domicilio gli abitanti di Cecina, piccola località abbarbicata nell’Alta Valle del Bardine. Il servizio veniva svolto in maniera impeccabile: il pane ordinato singolarmente veniva consegnato con estrema puntualità al locale Circolo ricreativo, ultimo baluardo aggregativo della borgata, regolarmente confezionato e con tanto di scontrino fiscale al seguito. Un servizio portato avanti in modo esemplare per oltre un ventennio, senza mai un intoppo.

Di recente i clienti del paese, per la maggior parte anziani, oltre al pane e alla focaccia hanno trovato anche una lettera nella cesta. "Siamo molto dispiaciuti di dover sospendere le consegne dopo più di 20 anni – hanno scritto i titolari del panificio – abbiamo cercato di rimandare la decisione il più possibile, purtroppo il calo della popolazione, l’aumento dei costi e le sempre più precarie condizioni delle strade non ci consentono più di offrire questo servizio". Rosalba Furia, moglie dello storico panettiere, è dispiaciuta al telefeno: "Non c’er più margine per portare avanti questo servizio, era solo una rimessa, per non parlare delle precarie condizioni delle strade che rendevano ancora più difficile l’impresa. Auspichiamo in un piano di ripopolamento dell’area". Gli abitanti del paesino sono subito corsi ai ripari "Qui da noi, da sempre, vige il principio della solidarietà: chi possiede l’auto e si reca a valle per lavoro o per altre incombenze – spiegano alcuni paesani – provvederà a prendere il pane anche per i più anziani, che non hanno la possibilità di muoversi. Comprendiamo il dispiacere del panettiere. Sappiamo però che sono stati finanziati i lavori per il miglioramento e ammodernamento della strada e ci auguriamo che vengano avviati al più presto".