"Stop all’abbandono dei paesi montani"

"Le frazioni montane di Massa non possono più essere dimenticate", è il grido che lancia il ‘Comitato tra la Gente’, presieduto da Stefano Pucci, portando all’attenzione dell’amministrazione comunale situazioni "ormai insostenibile" in delle frazioni montane di Massa, come Antona, Pariana, Altagnana, Casette, Guadine, Gronda. Borghi che vivono "un progressivo abbandono, dovuto alla mancanza di interventi mirati e di una visione chiara per il loro futuro" sostiene.

"I cittadini che abitano queste zone si trovano ogni giorno a fare i conti con strade malridotte, sentieri impraticabili, illuminazione carente, piccole frane mai messe in sicurezza, edifici pubblici in stato di abbandono e una generale assenza di cura – spiega –. Chi vive in montagna ha scelto di restare, di mantenere vivi luoghi ricchi di storia, tradizioni e identità, ma non può continuare a farlo da solo, senza alcun sostegno da parte del Comune".

Chiede dunque "un piano piano vero, concreto e costante, che non si limiti all’emergenza, ma che guardi alla manutenzione programmata, alla sicurezza del territorio, alla valorizzazione turistica e ambientale di queste aree", una presenza costante del Comune, ascolto, una struttura amministrativa "davvero in grado di raccogliere le segnalazioni e trasformarle in azioni".

E per aprire un dialogo con i cittadini, il Comitato organizza un primo incontro pubblico martedì a Candia, per raccogliere proposte, segnalazioni e idee.