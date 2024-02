Stop al Fascicolo sanitario elettronico

Lunedì, a partire dalle 19 e per circa 2 ore, non sarà possibile accedere al Fascicolo sanitario elettronico. Il mitivo è la manutenzione straordinaria predisposta dalla Regione. Saranno sospesi sia i servizi che i flussi informativi legati al Fascicolo sanitario elettronico. L’Asl si scusa per il disagio e ricorda che il Fascicolo è una raccolta online di dati e informazioni sanitarie che costituiscono la storia clinica e di salute del cittadino. E’ alimentato dai soggetti che prendono in cura la persona nell’ambito del servizio sanitario regionale. Un punto di accesso unico alla storia sanitaria, comodo, sicuro e sempre disponibile. Si può accedere al Fascicolo sanitario elettronico con la propria Carta eanitaria elettronica (Cse), con Carta di identità elettronica (Cie) o con le credenziali Spid. La manutenzione si è resa necessaria perchè è stato rilevato (da Libraesva Esg) un possibile tentativo di phishing da “www.uslnordovest.toscana.it” https://fascicolosanitario.regione.toscana.it/.