Stop ai ’furbetti’. Potenziata la rete di videosorveglianza

Il Comune di Montignoso potenzia la rete di videosorveglianza sul territorio non solo per ’beccare’ chi infrange le regole della strada e tenere sotto controllo le zone critiche della città ma pure per mettere nel mirino i ‘furbetti’ dei rifiuti, chi ancora non si vuole adeguare alle regole per la raccolta differenziata e approfitta del buio per abbandonare spazzatura di ogni tipo negli angoli magari più nascosti o meno presidiati. Due interventi che in tutto contano poco più di 100mila euro, su un doppio progetto preparato dal comandante della Polizia municipale, Mazzino Martinelli (nella foto). Il primo riguarda il servizio di potenziamento della videosorveglianza ordinaria, con fornitura e implementazione di tutto il servizio e l’acquisto di nuove tredici telecamere di sistema per la lettura della targa, oltre a quelle già esistenti, utili anche per il monitoraggio della sicurezza urbana.

Il progetto è già stato sottoposto anche all’attenzione del comando locale dei carabinieri di Montignoso con esito positivo e sarà poi sottoposto al vaglio del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica della provincia, presieduto dal prefetto Guido Aprea. Il costo totale è di circa 89mila euro. Il secondo, invece, prevede la fornitura di otto fototrappole, ossia telecamere per il controllo ambientale, che saranno installate nei punti più critici o sensibili. Si tratta di zone individuate a rischio di abbandono della spazzatura. Qui il costo totale è di 30mila euro. I due progetti sono stati appaltati entrambi alla Geotech Engineering di Serravalle Pistoiese.