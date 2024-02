"Sto male". Salvo grazie alla radiografia

Ha chiesto aiuto per "un forte dolore addominale" l’uomo che giovedì sera si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Massa. Ai sanitari ha subito esposto il problema dicendo che quel dolore persisteva da ore, ma omettendo un particolare importante. L’equipe medica ha optato per una radiografia che ha evidenziato la presenza di un oggetto nel suo corpo. L’uomo non aveva detto niente per imbarazzo, poi ha spiegato che quel gesto era il risultato di un momento di debolezza finito male. Si sarebbe sentito male, recandosi da solo al pronto soccorso. Dopo il necessario intervento chirurgico, è stato tenuto in osservazione una notte.