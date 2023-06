Muore volontario della Pubblica Assistenza. Un ictus mentre era sul pulmino

Carrara, 16 giugno 2023 - Era di turno sul pulmino della Pubblica assistenza quando ha accusato un forte mal di testa. I volontari che erano con lui hanno chiamato i soccorsi, ma Stefano Zanelli non ce l’ha fatta. Inutile la corsa in ambulanza al pronto soccorso: un’emorragia cerebrale ha interrotto la sua vita all’età di 61 anni. Stefano era un volontario della Pubblica assistenza di Carrara da sedici anni e operava nel settore sociale. I funerali si svolgeranno stamani alle 10 nella chiesa del cimitero di Turigliano, dove a salutarlo ci saranno i numerosi compagni, vecchi e nuovi, che lo hanno affiancato in tutti questi anni di lavoro. Si è sentito male proprio mentre era di turno sul pulmino che trasporta le persone che richiedono il servizio per esigenze sanitarie. Ha chiesto ai colleghi di fermare il mezzo perché aveva un forte mal di testa e che non se la sentiva di proseguire il turno. Ma l’emorragia cerebrale è stata fulminea, e nonostante sia stato soccorso in tempi rapidissimi le sue condizioni sono peggiorate nel giro di poche ore.

Tutti lo ricordano per il suo impegno e la devozione sul lavoro, ma anche per il bel carattere e la sua innata simpatia. "Era una persona semplice che sapeva come farsi voler bene – ha detto il presidente della Pubblica assistenza Fabrizio Giromella –. A Stefano per il suo impegno e la sua serietà va il mio grazie, quello del consiglio di amministrazione, dei volontari e di tutti i dipendenti. Lo ringraziamo di cuore per tutto quello che ha fatto".

La scomparsa di Stefano è stata un fulmine a ciel sereno per tutti. "Oggi è venuto a mancare troppo presto un nostro volontario con la V maiuscola – hanno scritto i colleghi sulla pagina social della Pubblica assistenza –. Era una persona semplice e si era fatto amare da tutta la famiglia della Pubblica assistenza. Hai lasciato un vuoto incolmabile, ci mancheranno molto il tuo buonumore e le tue battute".