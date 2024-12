Stefano Caretti presenta il libro su Matteotti

Martedì 10 dicembre alle 17 a Palazzo Binelli si svolgerà la presentazione del volume ‘Il nemico di Mussolini’. Alla presentazione sarà presente l’autore Stefano Caretti, docente di Storia contemporanea all’Università di Siena, tra i massimi esperti italiani della figura di Giacomo Matteotti e di storia del socialismo che ha scritto il volume assieme a Marzio Breda. L’assassinio di Giacomo Matteotti avvenuto il 10 giugno 1924 segna l’inizio della parabola più sanguinosa e totalitaria del fascismo eppure, a cento anni di distanza dai fatti, il caso non appare chiuso in modo definitivo. Tanto che sono nate contese su chi avesse diritto di commemorarlo e fiorite ipotesi revisioniste che hanno relativizzato il ruolo di Mussolini come mandante dell’omicidio. All’incontro promosso dall’associazione ‘Zaccagna, ieri e oggi’, dalla Fondazione circolo Rosselli e dalla Fondazione Turati, parteciperanno anche l’onorevole Valdo Spini (presidente della Fondazione Rosselli) e il professor Riccardo Canesi. A fare i saluti di casa ci sarà il presidente della Fondazione cassa di Risparmio di Carrara, Enrico Isoppi. Nell’occasione sarà presentato anche l’ultimo numero dei quaderni del Circolo Rosselli.