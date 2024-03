Stefanini si complimenta con Timbro

Il responsabile del ‘Comitato di zona Marina, Gino Stefanini, si complimenta con l’imprenditore della ristorazione Giacomo Timbro (nella foto) per la recente nomina di referente Confcommercio per Carrara. "Mi complimento per la nomina di Timbro, persona che dicono sia molto competente nel campo della ristorazione e a ciò che a questa gira intorno – scrive Stefanini, da sempre in linea per difendere il diritto alla tranquillità dei residenti della zona movida durante la notte –. Sono certo che saprà fare il proprio lavoro con grande dedizione, saprà fare conciliare la vita notturna con i diritti dei residenti al riposo, saprà sicuramente imporsi e richiamare all’ordine tutti quei locali che si rifiutano di osservare le regole e gli orari di chiusura imposti dalla amministrazione, saprà, qualora fosse necessario, chiamare le forze dell’ordine e denunciare tutti coloro che in qualche modo violano queste regole. Sono certo che avendo accettato questo importante incarico, non farà distinzione tra interno ed esterno dai locali e lavorerà per il benessere generale. Saprà organizzare anche manifestazioni culturali dove i giovani potranno trovare alternative allo sballo ad ogni costo – conclude Stefanini –, e insegnare loro come comportarsi visto che si dice che conosce molto bene il problema. Sono cose difficili da fare per gente comune, ma semplici per chi è del mestiere".