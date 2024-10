Stasera il concerto del Coro Lunigiana per il Mayer di Firenze

Questa sera, alle 20.30, prosegue il programma di ’solidarietà in musica’ da parte del Coro Lunigiana costituito da una serie di concerti per la raccolta fondi destinati all’Ospedale Pediatrico Mayer di Firenze. L’evento si terrà nella Chiesa Parrocchiale di Bigliolo nel Comune di Aulla. Al concerto, inserito nel contesto del progetto ’Alidoro’, prenderanno parte, oltre al Coro Lunigiana di Fivizzano-Licciana, diretto dal maestro Primo Ceccarelli, il Coro San Giorgio di Filattiera diretto dal maestro Gianfranco Carnesecca ed il Coro A.N.A. Monte Sillara di Bagnone, diretto dal maestro Ivano Poli. Un’occasione importante, in cui peraltro sarà ricordata la figura dello scomparso ed indimenticato maestro Luciano Spinabianco (nella foto), fine compositore e musicologo, per lunghi anni direttore del Coro Lunigiana, assieme al collega Ceccarelli condusse sul podio alla Rassegna Nazionale di Canto Corale di Vittorio Veneto, proprio l’Ensamble lunigianese.