Star del cinema nei click del regista. Dietro le quinte con Peter Chelsom

Ci sono Jerry Lewis, Jennifer Lopez, Diane Keaton, Charlton Heston, Gary Oldman, ma anche persone comuni, momenti di vita e luoghi di infanzia. Tutti immortalati da Peter Chelsom, regista inglese innamorato della Lunigiana, che da anni possiede una casa a Fivizzano. Tutti nella mostra appena inaugurata, al Fortino Leopoldo I di Forte dei Marmi, ‘Dream role’, curaata da Beatrice Audrito. Cinquanta scatti che ritraggono personaggi famosi e non solo, per la prima volta esposti. Peter Chelsom è il famoso regista di pellicole come ‘Shall We Dance’ e ‘Serendipity’. Trentacinque anni di carriera cinematografica, divisi con i più grandi attori di Hollywood, senza mai abbandonare la fotografia. La mostra, visitabile fino al 14 luglio, è allestita nel Fortino Leopoldo I, luogo iconico del comune versiliese e racconta la passione di Chelsom per la fotografia, nata prima ancora del cinema.

Peter Chelsom ama molto la Lunigiana, per renderle omaggio in passato ha deciso di chiamare ‘Aulla Hospital’ l’ospedale in cui viene ricoverato il protagonista di un suo film, e di Fivizzano è cittadino onorario. E’ legato anche a Forte dei Marmi dove ha girato nel 2021 il film ‘Security’.

Le fotografie in mostra, realizzate nel corso degli anni sul set dei numerosi film da lui diretti, svelano lo sguardo acuto e ironico del regista inglese raccontando al pubblico il dietro le quinte. Il percorso espositivo, suddiviso in sezioni, pone l’accento sul ruolo della fotografia nel cinema, sottolineando come ogni scena sia concepita innanzitutto come immagine fotografica che poi prende vita, trasformandosi in immagine in movimento. Il regista dedica poi una sezione alla città che ospita la mostra, con un ciclo di scatti che ripercorrono momenti e dietro le quinte di ‘Security’, con attori del calibro di Marco d’Amore, Silvio Muccino, Beatrice Grannò, Fabrizio Bentivoglio, Maya Sansa, Ludovica Martino. Peter Chelsom ha ha iniziato la sua ttività nel cinema britannico poi ha lavorato per vent’anni a Hollywood.

Monica Leoncini