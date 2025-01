Stadio e strade blindate. Tutte le limitazioni previste

Stadio dei Marmi blindato in occasione del derby Carrarese – Spezia con fischio d’inizio alle 17,15 di domani. Non si potrà parcheggiare dalle 11,30 alle 21 in tutta la piazza Vittorio Veneto, in via Piave nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Baccio Bandinelli. Vietato parcheggiare anche in via Carriona, nel tratto compreso tra via Donati e via Trieste. Nelle stesse vie dalle 12,30 alle 21 è stato interdetto anche il divieto di transito. Dalle 12,30 alle 21 è stata anche istituita una direzione obbligatoria di proseguire diritto per tutti i veicoli che percorrono viale XX Settembre, sia in senso ascendente che in senso discendente, nei pressi dell’intersezione con piazza Vittorio Veneto. Questi i divieti concordati dal comando di polizia municipale con il Gos, il Gruppo operativo sicurezza. A partire dalle 13 e fino alla fine dell’evento, per motivi di sicurezza e per garantire il corretto svolgimento delle attività previste, sarà off limits anche il parco della Rimembranza intitolato a Géza Kertész situato sul lato della tribuna. Infine è stata vietata la vendita e somministrazione di alcolici con gradazione superiore al 5%, due ore prima l’inizio e fino ad un’ora dopo la conclusione della gara calcistica. Il divieto riguarda il bar gelateria Caprice 2, il bar Eurobar, la Pasticceria Franco, il bar Pieri, il ristorante Le Cocchette, il circolo Ginger, il circolo dell’Atletico Perticata, il bar Corsini, la pizzeria ‘La casetta magica’, l’alimentari Vario, il supermercato Punto Sma, l’alimentari ‘La cantinetta’, la ‘Premiata forneria Mussi’ e ‘alimentari Baicu.