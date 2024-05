Stadio, l’attesa dei tifosi della Carrarese. La sindaca fiduciosa per la firma della deroga

Carrara, 27 maggio 2024 – Il sogno della B per la Carrarese continua e la sindaca Serena Arrighi è fiduciosa di aprire la curva in deroga. Oggi ci saranno incontri per provare ad aprire la curva nord, ad oggi interdetta al pubblico per inagibilità. I tifosi ci sperano e come detto la sindaca è fiduciosa di poter aumentare la capienza dello stadio.

Entro sera massimo domattina la prima cittadina comunicherà l’esito degli incontri avuti con i tecnici per capire se ci sono le condizioni per firmare la deroga e assumerasi la responsabilità di far entrare un maggior numero di tifosi allo stadio. Il 2-2 con la Juventus Ng ha aperto le porte delle semifinali e domani sera i ragazzi di mister Antonio Calabro giocheranno alle 21 in casa contro il Benevento. Gli animi sono alle stelle e sabato sera allo stadio i tifosi sono letteralmente impazziti. Cori, fumogeni, bandiere e tanti abbracci di felicità per un evento che potrebbe avere una portata storica.

Tutti ci speravano , nessuno aveva il coraggio di fare pronostici, ma alla fine la Carrarese con questo pareggio si è guadagnata l’accesso alla semifinale. Lo stadio vestito a festa dei colori giallo azzurri ha visto una massiccia presenza di bambini tutti felici e orgogliosi di esserci, tante famiglie e tante persone per la prima volta allo stadio. Sono gli stessi bambini che da qualche anno frequentano lo stadio grazie ai biglietti omaggio forniti dalla società. Una grande festa che ha coinvolto tifosi di tutte le età, sia all’interno dello stadio sia nelle case o nei numerosi bar dove veniva trasmessa la partita.

Centinaia i video e le foto inviate da chi era allo stadio agli amici esclusi perché rimasti senza biglietto e i social sono leteralmente stati invasi da cori e foto dei momenti magici. Uno stratagemma per trasmettere l’emozione anche ai tifosi che avrebbero voluto esserci fisicamente. Un tam tam che è andato avanti dall’inizio con video dell’inno della Carrarese, ma anche del primo gol di Palmieri con lo stadio scoppiato in un grande urlo di gioia. Dopo il fischio finale i tifosi oltre a festeggiare fuori dello stadio si sono lanciati a sfilare in macchina lungo il viale XX Settembre a tutto clacson. Anche chi non è andato allo stadio è impazzito di gioia e non ha perso occasione per battersi orgogliosamente il petto per una squadra che ha saputo farsi veramente valere, nonostante in formazione mancassero Capello (squalificato) e Finotto (infortunato). Insomma questa vittoria ha tolto l’amaro in bocca a tutti quei tifosi che non hanno potuto vedere la partita dal vivo per l’interdizione di parte della curva nord per la mancanza di vie di fuga. Anche se in molti hanno definito surreale l’interdizione. Secondo il racconto dei tifosi sabato in curva al momento dell’uscita era aperta solo una porta antipanico per curva e gradinata. Intanto è già caccia al biglietto per il match Carrarese – Benevento. Tifosi e abbonati visto che per la partita con la Juventus Next Gen erano terminati nel giro di poche ore, per timore che la sindaca non firmi l’apertura in deroga sono già tutti pronti per aggiudicarsi l’entrata il prima possibile.