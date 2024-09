Stadio, avanti tutta. Presto le partite di serie B

Allo stadio dei marmi sono in corso i lavori per l’adeguamento. Nei giorni scorsi il sopralluogo del rappresentante della Lega B, responsabile degli impianti sportivi Carlo Longhi per visionare lo stato di avanzamento dei cantieri. Sulla questione la sindaca Serena Arrighi è intervenuta in consiglio comunale sottolineando l’impegno di tutti i tecnici e gli uffici per permettere alla Carrarese di tornare a giocare al più presto nella propria casa.

"Questa amministrazione ha cominciato immediatamente a lavorare. Quando si spendono soldi pubblici ci sono regole e adempimenti burocratici. in questi mesi abbiamo fatto fronte anche alle numerose richieste pervenute dalla Lega di serie B. Lo scorso maggio avevamo previsto solo i lavori per il rifacimento del manto e dei servizi igienici, all’indomani della promozione la spesa finale per il Comune è più che raddoppiata arrivando a oltre 1,5 milioni di euro. In questi giorni intanto sia all’impianto che negli uffici del Comune tecnici e operai stanno lavorando su diversi progetti e interventi Nelle ultime settimane: è stato rimosso il vecchio manto in erba sintetica e sono state pulite le canaline di drenaggio e si sta predisponendo il sottofondo e il sistema di irrigazione. Si procederà poi con il posizionamento del nuovo manto. Nel frattempo sono già state demolite le panchine che saranno rimontate nella zona più vicina alla tribuna. Oltre a tutto ciò sono state sistemate la sala stampa e la sala radio-tv, è stata implementata la videosorveglianza e sono state predisposte le postazioni per le telecamere delle televisioni. Quanto alle opere edili in via Piave si è già proceduto con la demolizione delle vecchie biglietterie e si sta ultimando la disposizione dei tornelli. Lo stesso intervento sarà eseguito anche alle entrate di curva nord, gradinata e tribuna. Saranno poi installati 10 tornelli, quattro doppi e due singoli. Parallelamente sono stati fatti tutti gli scavi nel piazzale davanti alla tribuna per il passaggio dei cavi di rete dati e collegamenti elettrici ed è stata predisposta la platea per i nuovi servizi igienici della curva sud, con un modulo prefabbricato, e lo stesso intervento sarà anche nella curva Nord. Davanti alla tribuna è stata risagomata l’aiuola per una zona riservata ai mezzi per la produzione televisiva. Infine si sta ultimando la verifica dei requisiti della ditta che ha vinto la gara per l’illuminazione che interverrà per sostituire tutti i corpi illuminanti delle torri faro. I lavori dovrebbero partire nei prossimi giorni. Sono terminate le procedure di aggiudicazione per i vari moduli dei due blocchi bagno delle curve, dello spogliatoio per l’arbitro donna e della sala doping.