Spot in carrarino per gli sporcaccioni: come redarguire i padroni dei cani

Carrara, 24 giugno 2023 – «Arkoila subt! O’ loz": una vela in doppia lingua, si fa per dire, italiano e carrarino per sensibilizzare i proprietari dei cani a raccogliere i bisogni dei loro amici a quattro zampe. "Mir d’ non far figuraze" intima il cane al padrone che campeggia sul camioncino della campagna di sensibilizzazione lanciata da Comune e Nausicaa, mentre sull’altro lato lo stesso cane si raccomanda in italiano: "Vedi di non far figure. Raccogli sempre". L’operazione di sensibilizzare i proprietari dei cani a raccogliere i bisogni di Fido durerà due settimane, con il camioncino a vela in giro per il territorio comunale. Dopo di che scatterà la campagna tolleranza zero verso chi non raccoglie le deiezioni canine, vale a dire multe salate ai trasgressori. La campagna è partita ieri mattina e già in molti stanno parlando della vela in carrarino, che invita ad avere un maggiore senso civico e più amore per il territorio.

L’idea di usare il carrarino per promuovere il senso civico tra i cittadini, è stata studiata per essere maggiormente incisiva a dare più risalto ai consigli del cagnolino, che in quelle parole esprime quasi vergogna. Una campagna pubblicitaria propedeutica, soprattutto in relazione ai numerosi interventi di riqualificazione messi in campo da Nausicaa per migliorare l’aspetto del centro città in occasione della White Carrara di scena fino ai primi di ottobre. Interventi che hanno riguardato piazza Matteotti, con nuovi fiori, varie fioriture in giro per la città, la pulizia di piazza Gramsci e piazza Alberica. Interventi che hanno riguardato anche la zona a mare con l’inserimento di nuove fioriture in via Rinchiosa e nelle vasche di marmo della pineta della Caravella. Una campagna quanto mai necessaria in una città che si presenta come un centro del terzo mondo con strade sporche e marciapiedi impraticabili.