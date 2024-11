’Sportiva... mente’. I ragazzi e le loro opere premiati dal Panathlon

Si è conclusa la seconda edizione del Premio Letterario ’Sportiva... mente’ patrocinato dalla Regione Toscana, dal Coni Toscana, da Sport e Salute Toscana, dal Distretto Italia del Panathion Intemational Area 6, dall’Ussi e riservato nel corso dell’Anno scolastico 2023-2024 agli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria. Il Premio si articolava in due sezioni (concorso letterario e grafico-pittorico) e aveva lo scopo di contribuire al cammino educativo, didattico e divulgativo dello sport nella prospettiva di coinvolgere sempre più i bambini.

In questa seconda edizione il Premio ha visto la partecipazione di ben 11 Club toscani ed in particolare Club di Volterra, Lucca, Pistoia-Montecatini Terme, Firenze, Firenze Medicea, Valdamo Superiore Grosseto Livorno Versilia-Viareggio Carrara-Massa e Pontremoli -Lunigiana, quest’ultimo co-ideatore del Premio-con più di 800 elaborati tra disegni e temi. Si tratta di prodotti significativi che fanno capire come i bambini vedono e fanno lo sport. Ed è stata proprio la bellezza di questi elaborati che ha convinto il Panathlon Pontremoli Lunigiana ad organizzare un incontro nei giorni scorsi con sei ragazzi lunigianesi risultati vincitori e le loro famiglie.

Il ringraziamento del Club va anche agli insegnanti e alle insegnanti degli istituti che si sono prodigati per la buona riuscita del Premio e che non hanno potuto essere presenti.

Nel corso della conviviale gli alunni presenti Sofia Scarpenti, Claire Costantino, Alessandro Mon, Matteo Romiti in rappresentanza degli Istituti Comprensivi Tifoni e Baracchini sono stati premiati alla presenza del Govematore Andrea Da Roit e del Vice-Governatore Gianfilippo Mastroviti, che ha poi invitato i due ragazzi a dare lettura dei loro elaborati, a cui sono seguiti i riconoscimenti per tutti e quattro da parte del Governatore e i doni da parte del Club Pontremoli-Lunigiana. Non erano presenti gli altri due ragazzi vincitori Liam Tavanni e Martina Fantoni dell’Istituto Comprensivo Bonomi di Fosdinovo ai quali il Club provvederà a consegnare il diploma di partecipazione nella loro scuola.

Poiché il Premio Letterano ’Sportiva...mente’ ottiene ogni anno sempre maggiore successo l’Area 6 Toscana ha deciso di rivedere l’organizzazione gestionale coinvolgendo nella gestione tutti i club che parteciperanno, con le scuole del loro territorio. Ogni club dovrà formare una Giuria composta da tre soci per valutare gli elaborati pervenuti da segnalare poi alla Giuria dell’ Area 6 composta da due giomalisti dell’Ussi e da un consigliere di Area. Già da quest’anno 12 disegni verranno scelti per comporre il calendario Sportiva mente 2025.

Natalino Benacci