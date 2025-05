Sport, cultura, terra ’Cronisti in classe’. I temi più sentiti dai baby giornalisti

"Oggi che i bambini sono distratti dai video, dai social, un concorso come questo dimostra che invece sanno raccontare la realtà". Così Margherita Dogliani del Biscottificio Dogliani alla premiazione del Campionato di giornalismo ’Cronisti in classe’. L’intervento di Dogliani è stato il primo alla cerimonia di premiazione delle 23 classi che hanno partecipato al concorso organizzato dalla Nazione tenutasi nel’aula consiliare del Comune di Massa e organizzato e presentato dalla giornalista Cristina Lorenzi. Se Dogliani, conferendo il premio alle pagine sulle politiche di genere e i femminici delle classi 5B Marconi e 3F Staffetti ha poi donato dolci sfornati dalla fabbrica che fa anche cultura, Gian Luigi Fondi presidente del Rotary Carrara e Massa, premiando le allieve dell’Istituto penitenziario minorile di Pontremoli, che hanno dedicatola pagina alla forza della giovane Eleonora Laquidara, ha ricordato che "esprimersi e scrivere è una forma di libertà, fondamentale per la nostra democrazia". Gea Dazzi assessore all’Istruzione del Comune di Carrara nel premiare l’elaborato sull’istruzione in ospedale della 2F della media Staffetti, ha ribadito l’importanza della promozione della cultura "ovunque, anche in situazioni di difficoltà".

Francesco Persiani sindaco di Massa, consegnando la pergamena alla scuola media Malaspina che ha illustrato un interessante progetto di rigenerazione urbana nell’ex ospedale, ha sottolineato che noi adulti guardiamo con speranza e fiducia al futuro dei giovani, e che un concorso come questo li aiuta a prendere contatto con la nostra realtà, mentre Serena Arrighi sindaca di Carrara nel prendere atto del progetto, presentato dai ragazzi della 2D della media Carducci, di riqualificazione dell’area di San Martino, ha ricordato che tutto il centro storico è oggetto di una riqualificazione urbana allo studio dell’architetto Alfonso Femia. Il prefetto Guido Aprea, legato alla pagina sulla migrazione della 2D Carducci, ha ribadito che "non è difficile scrivere, maè difficile scrivere la verità", e che occorre far capire ai ragazzi che "le opinioni sono libere, ma le fonti devono essere accertate, altrimenti si tratta di fake news".

Enrico Isoppi presidente Fondazione Crc nel premiare il lavoro sul museo Gigi Guadagnucci della 4 della San Filippo Neri ha ricordato la figura dello scultore e si è detto onorato che questi ragazzi si siano occupati di lui. Bianca Abbruzzese direttrice di Aci nel premiare un articolo su viabilità e sostenibilità della scuola Le Grazie ha ricordato come il tema della sicurezza stradale sia fondamentale, mentre il vicepresidente di Anbi Andrea Celli, che ha premiarto la stessa scuola anche per la pagina sulle bonifiche, ha detto che una lettura attenta e ragionata e la scrittura sono cruciali al giorno d’oggi e come sia importante tornare a leggere libri e giornali. Alessandro Agostinelli dell’Ait ha ribadito quanto l’acqua sia il bene più prezioso che abbiamo e come sia necessario oggi più che mai, col cambiamento climatico, non sprecarla premiando il lavoro della V della San Filippo Neri. Vincenzo Genovese dell’Ufficio scolastico ha sottolineato come tutte le scuole della provincia fossero presenti coinvolte in un grande progetto, mentre Stefano Spadoni di Conad che ha premiato gli elaborati sullo sport, ha ribadito quanto l’attività fisica sia uno strumento non solo di benessere, ma anche di inclusione sociale. Il consigliere regionale Giacomo Bugliani ha sottolienato l’importanza della memoria, mentre l’amministratore unico Cermec Lorenzo Porzano ha coinvolto i ragazzini uno a uno e li ha invitati a visitare con le loro famiglie lo stabilimento, aperto al pubblico nei giorni 5,6 e 7 giugno, sensibilizzando sull’importanza della raccolta differenziata.