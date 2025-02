Spinta all’arbitro. Partita sospesa. In tre nel mirino

Uno spintone all’arbitro che, vistosi minacciato, ha deciso di chiudere lì la partita. Un brutto finale per una partita di calcio amatoriale dove a farla da padrone dovrebbe essere solo il sano divertimento. L’episodio nel finale di Farafulla-Pegazzano valido per il girone 2 del campionato di calcio organizzato dalla Uisp La Spezia Val di Magra e disputato a Mulazzo. Da quanto emerso, a un minuto dalla fine il direttore di gara (lo spezzino Essadi, ex Aia-Figc) sarebbe stato spintonato da un tesserato della squadra lunigianese e ha così sospeso il match. Il giudice sportivo Uisp non ha omologato il risultato della partita e sospeso cautelativamente 3 tesserati del Farafulla, in attesa di fare piena chiarezza sull’episodio.