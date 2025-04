Spino Fiorito Le eccellenze in concorso

Tre concorsi invitanti e stimolanti per altrettanti obiettivi, quelli presentati dal Club di territorio di Massa del Touring club italiano in collaborazione con il Comune nell’ambito dello Spino Fiorito, le piccole grandi italie del bicchiere, in programma dal 2 al 4 maggio. Ovvero: "Promuovere i prodotti e il commercio del nostro territorio – ha spiegato il vice sindaco e assessore alle attività produttive del Comune di Massa, Andrea Cella – estendere la manifestazione oltre piazza degli Aranci e il centro storico, fino a Marina di Massa e valorizzare le nostre eccellenze". Concorsi, regolamenti e termine ultimo per iscriversi, quello di lunedì 21 aprile all’indirizzo email: [email protected], sono stati illustrati da Walter Sandri, console del Touring club italiano, ieri in municipio alla presenza dei sostenitori dell’iniziativa, a partire dall’amministrazione comunale. Presenti anche il consigliere comunale Filippo Badiali, presidente della commissione attività produttive, e Chiara Radicchi, delegata della denominazione comunale di origine per la valorizzazione delle tradizioni locali.

Tre dunque i concorsi in programma: ‘Menù del territorio’ riservato ai ristoranti, ‘Apuania cocktail game’ riservato ai bar e ‘Vetrine per lo Spino fiorito’ riservato alle attività commerciali. "Augurandoci che i partecipanti siano numerosi – ha sottolineato Sandri – sarà una giuria a scegliere i tre vincitori premiando il miglior piatto tipico, il miglior drink e la vetrina più bella".

Tra i partner di Spino Fiorito e quindi di Touring club italiano anche Acqua Fonteviva, presente con Stefano Giannelli, responsabile marketing e comunicazione dell’Ente valorizzazione acque minerali. Diverse le associazioni di categoria che stanno contribuendo a promuovere l’iniziativa con il passaparola tra gli associati, sottolineando "l’importanza di sostenerla e di aderire – hanno ribadito più volte – in quanto rappresenta un’occasione di riscoperta e valorizzazioni dei prodotti e delle tradizioni locali". Dalla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, presente con Andrea Borghini, Giorgio Favullo e Gino Lattanzi, rispettivamente presidente del comparto ristorazione, responsabile agroalimentare e responsabile relazioni istituzionali, tutti di Massa-Carrara, a Nicola D’Olivo, rappresentante della Federazione italiana dei pubblici esercizi di Confcommercio Lucca e Massa-Carrara. Per Confesercenti c’erano il coordinatore provinciale apuano Adriano Rapaioli e Francesco Bennati, vicepresidente regionale toscano della Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici di Confesercenti. Coinvolti nel concorso anche i due centri commerciali naturali, Massa da Vivere e A spasso per la costa, presenti con Linda Barbieri e Maria Grazia Dati.