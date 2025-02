‘Spino fiorito’ al decollo. Palcoscenico nazionale con concorso enologico riservato al Vermentino

Torna lo ‘Spino Fiorito’, l’evento simbolo dell’eccellenza delle produzioni tipiche del territorio con calendario ricco di novità, presentato ieri all’interno della fiera ‘Tirreno Ct Balnearia’ dal vicesindaco di Massa Andrea Cella. "Sarà un format diverso rispetto a quello dello scorso anno – ha sottolineato Cella – che è stata l’edizione del rilancio dopo alcuni anni di stop. Sarà l’edizione dell’affermazione del rinnovato Spino Fiorito. Un ringraziamento a tutti i partner dell’evento, anche alla Camera di Commercio Toscana Nord e al suo presidente Valter Tamburini". Tra le principali novità il Concorso Enologico Nazionale del Vermentino, che vedrà la partecipazione di enologi e giornalisti da tutta Italia. Il concorso sarà ospitato nelle stanze Palazzo Ducale, grazie al sostegno della Provincia. In collegamento dalla Sardegna Mario Bonamici, presidente dell’associazione che organizza il concorso, che ha il riconoscimento del ministero. "Siamo molto contenti di portare in Toscana questa edizione – ha detto Bonamici –, perchè le produzioni toscane ricevono sempre molti premi, diventando un riferimento importante per la qualità del vermentino. E’ l’inizio di una collaborazione".

Dal 2 al 4 maggio il centro storico di Massa si animerà con gli stand dei produttori per regalare ai visitatori un’esperienza immersiva tra degustazioni, iniziative culturali e momenti di approfondimento sulla tradizione enogastronomica. Oltre alle aziende agricole e vitivinicole del territorio, saranno coinvolte anche le scuole, in particolare l’alberghiero Minuto e il liceo artistico musicale Palma. Sono intervenuti in conferenza stampa anche Francesca Ferrari, presidente provinciale Coldiretti, Pierpaolo Lorieri, presidente Federazione Strade del Vino; Stefano Giannelli, responsabile marketing di Fonteviva; la preside dell’alberghiero Silvia Bennati con alcune allieve e la professoressa Bertelloni del liceo Palma, oltre alla giornalista Rosanna Ercole Mellone, madrina dello Spino Fiorito.

Dopo il successo della XI edizione che lo ha visto ripartire con oltre 2.500 visitatori, lo Spino Fiorito si conferma un evento capace di coniugare tradizione e innovazione, cultura e gusto, in un viaggio enogastronomico alla scoperta delle eccellenze del territorio. "Quest’anno l’ingresso sarà libero e gratuito – ha spiegato Cella – e il cuore della rassegna sarà piazza Aranci dove saranno possibili gli assaggi dei prodotti in esposizione, tra cui le De.Co massesi, prendendo i coupon dal valore di 3 euro. Tutti i dettagli e il programma definitivo sarà a disposizione nelle prossime settimane: non mancheranno nomi di prestigio, chef stellati e cooking show. Stiamo lavorando per definire alcuni dettagli".

Laura Sacchetti