Spiagge libere le convenzioni con i confinanti

Spiagge libere e accessi, il Comune di Massa ha deciso di riproporre per questa estate lo stesso modello di gestione dello scorso anno: la stipula di apposite convenzioni con gli stabilimenti confinanti o associazioni per garantire pulizia e sorveglianza dei bagnanti durante la stagione balneare, come da indicazioni della Capitaneria e dell’Ufficio del Mare. In cambio, in casi specifici, i soggetti convenzionati potranno occupare parte della spiaggia libera con attrezzatura come ombrelloni e sdraio da affittare. Questi gli indirizzi da parte dell’amministrazione, mentre saranno gli uffici poi a mettere in pratica, spiaggia per spiaggia, le operazioni di dettaglio. Partiamo dalle spiagge che possono essere date in convenzione ai concessionari privati confinanti o dei chioschi prospicienti in cambio della possibilità di posizionare attrezzatura mobile su una parte di arenile libero, dal 30 al 45%, dietro corresponsione del canone: Partaccia 2, concessione davanti al Baracchino Rosso, quella fra chiosco Tassi e bagno Playa Joven, al pontile, ex Polizia di Stato, varco a mare da Maria Pia e maloha, varco a mare foce fosso Poveromo. Convenzioni senza posizionamento di attrezzatura con associazioni: via Baracchini, Fosso Lavello, levante Fosso Brugiano. C’è poi una convenzione particolare, per la concessione davanti ex Colonia Torino, per posteggiare sedie e tavoli su un’area di 32 metri quadrati in cambio della pulizia dell’area, e pagamento del canone. Simile a questa, anche per la concessione demaniale Lungomare. Infine convenzione anche per la spiaggia di Piazza Bad Kissingen con obbligo di garantire pulizia quotidiana e sanificazione dei servizi igienici.