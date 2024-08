Spettacolo con ’Cabaret & musica’

Spettacolo assicurato giovedì 8 agosto, alle 21, a Villa Cuturi, con ’Cabaret & musica’. Protagonista della serata un quartetto di sicuro affidamento: Armando Manfredi, Vasco Lari, Piergiorgio Antonelli e Giancarlo De Biasi. Manfredi, comico e imitatore, ha partecipato ad alcune fiction della Rai, come ’La famiglia in giallo’, ’Il commissario Manara’, ’Rino Gaetano’ e spettacoli come ’Sottoscala’ e ’Stasera mi butto’; Lari è un cantante e comico, anche lui è stato a ’Stasera mi butto’ e ha partecipato a varie trasmissioni canore come Castrocaro; Antonelli, cantante, per anni ha preso parte al Festival di Venezia; De Biasi, infine, è un comico che ha calcato i palchi di ’Comedy Centre’ e ’Zelig’. Ma ci saranno anche i ragazzi del Van (Verso altre narrazioni), un gruppo (nella foto) di 5 giovani diplomati all’Accademia d’arte drammatica del dramma antico di Siracusa.