"Spettacolo benefico al Teatro Guglielmi di Massa per sensibilizzare sui disturbi dell'alimentazione"

Oggi, nella settimana del fiocchetto lilla per sensibilizzare sui disturbi dell’alimentazione, l’associazione A.c.c.a. organizza al teatro Guglielmi di Massa lo spettacolo “Coralli tra i capelli”, rappresentazione finale del progetto Tea - teatro educazione alimentare, condotto da Margherita Caravello. Lo spettacolo è a cura e con la partecipazione delle persone che hanno fatto parte del percorso laboratoriale. Tutti i proventi della vendita dei biglietti saranno devoluti all’associazione Acca - associazione per la cura del comportamento alimentare, attiva dal 1996 nella prevenzione, sensibilizzazione e contrasto ai disturbi della nutrizione e alimentazione. E’ possibile seguire le attività sui social o sul sito associazioneacca.it. Il progetto TEA è stato realizzato grazie al contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Regione Toscana. Acca ringrazia UniCoop Tirreno di Avenza per aver contribuito alla stampa e alla promozione dello spettacolo; il Comune di Massa per il patrocinio e l’utilizzo gratuito del Teatro Guglielmi; i partner di progetto, il Gruppo CineAmatori delle Apuane e il Comitato provinciale Aics, la Provincia, Consult@noi ODV.

Info: 333.149.7129; [email protected]