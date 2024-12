Spettacolo al Guglielmi con il nuovo gospel di Cedric Shannon Rives

Domani grande evento natalizio al Teatro Guglielmi con uno dei più formidabili giovani del ’nuovo gospel’: Cedric Shannon Rives accompagnato da The Unlimited Praise Gospel Singers, ensemble statunitense di grande talento. Cedric Shannon Rives, originario del Missouri, ha mostrato fin da giovane un’inclinazione naturale per la musica e la spiritualità. All’età di 9 anni era già solista nel coro giovanile della sua chiesa, e a 11 anni ha tenuto il suo primo concerto accompagnato da un’intera orchestra. Diplomato in musica e teatro presso la prestigiosa Central Visual and Performing Arts High School di St. Louis, ha affinato le sue capacità in jazz e musical. La sua carriera professionale è iniziata con l’album “Psalms of Deliverance”, che ha venduto oltre 10.000 copie. Brani come “Bow Down” e “Worship Him” del suo secondo album sono diventati celebri negli Stati Uniti. Nel 2001, Cedric è stato ospite del Concerto di Natale in Vaticano, cantando per Papa Giovanni Paolo II.