Spettacolo a Marina di Massa: Poveromo Simbiosi Beach, Serata a Piedi Nudi

Serata a piedi nudi al Simbiosi Beach di Poveromo questa sera con inizio alle 19.45. Le ‘Serate a piedi nudi’ al Simbiosi Beach rappresentano un rituale per salutare il sole estivo, sorseggiando un aperitivo al tramonto e gustando il curato buffet servito a bordo spiaggia. Poi lo spettacolo con la cantante e attrice Manuela Bollani: accompagnata da Massimiliano Grazzini al pianoforte, ci condurrà alla scoperta del meglio e del peggio di noi. Dal Musical Theatre al Teatro-Canzone, da riadattamenti di brani noti a composizioni originali, questo viaggio umoristico-musicale punta dritto alla celebrazione del paradosso, al ribaltamento degli stereotipi e al trionfo dell’ammòre come unica vera certezza esistenziale. È necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni 338 2027659.