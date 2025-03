Speciale... ’dog carpet’ per i 30 anni del Lunezia

Un’edizione speciale, quella all’orizzonte per il Premio Lunezia. Quest’anno infatti, i referenti, nel desiderio di inviare al pubblico un messaggio sociale importante, hanno ritenuto opportuno trasformare il “red carpet“ del Lunezia in un... “dog carpet“. "L’ideatrice è Rachele Nicole Ferrari – sottolinea Lorenzo Varese, coordinatore del palinsesto assieme al congiunto Marco Varese – I big della musica saranno ospitati e premiati ad Aulla e sarà nostro compito, mentre sfileranno sul “dog carpet“, con loghi e quant’altro, agire in maniera tale che tutto il pubblico recepisca il messaggio per un’adozione consapevole e il non abbandono. Quest’anno è il trentennale del Lunezia e abbiamo ritenuto opportuno rendere omaggio al cane, simbolo di fedeltà, l’animale domestico che ci accompagna da sempre".

L’obiettivo degli organizzatori è infatti quello di sensibilizzare il pubblico nei confronti della figura del cane, il “migliore amico dell’uomo“ per antonomasia, promuovendo l’adozione dei fedeli quattrozampe presenti nel canile consortile della Unione Comuni Montana della Lunigiana, che si trova u Groppoli di Mulazzo. Una struttura modernissima il cui responsabile è il dottor Paolo Bestazzoni: qui si trovano al momento ben 90 cani in attesa d’essere adottati. Il canile è gestito dall’associazione Anta Massa-Carrara odv, con i volontari diretti dalla responsabile Cristina Bruschi.

Il Premio Lunezia quindi, nelle serate in cui andrà in auge – la serata clou sarà l’ultimo week end di luglio – collaborerà con l’Unione dei Comuni della Lunigiana, il cui presidente è Gianluigi Giannetti, e saranno presenti oltre ai responsabili Bestazzoni, Bruschi e i volontari che allestiranno degli stand a tema, pure l’influencer, Debora Moretto di Torino con il suo social “Amici di Otto“ al fine di realizzare specifici contenuti con cui lanciare l’evento. Nato da un’idea del patron Stefano De Martino e tenuto a battesimo da Fernanda Pivano e Fabrizio De Andrè, il "Premio Lunezia" nasce ad Aulla nel 1996 ; consiste in un evento che si svolge fra il capoluogo lunigianese e la città di La Spezia, finalizzato nella valorizzazione musical-letteraria delle canzoni italiane.

"In questi ormai 30 anni che hanno impreziosito la storia del premio – afferma Varese – sono stati oltre 300 i big della musica italiana e internazionale che hanno calcato il palco del Lunezia, divenuto da diversi anni pure un riconoscimento collaterale, assegnato durante la settimana del Festival di Sanremo. Anche nell’edizione 2025, sbarcheranno in Lunigiana – conclude il coordinatore – volti noti della musica per dar lustro a questo prestigioso evento che, da sempre, è disponibile gratuitamente per la popolazione".

Roberto Oligeri