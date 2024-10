Spazi co-working in rete . Da Pontremoli a Parma : "Sinergie e scambio di idee"

Il Comune di Pontremoli, l’associazione Start-Working Pontremoli Aps e la società benefit Caffeina S.p.A. annunciano la firma di un accordo di collaborazione che mira a promuovere l’utilizzo dei rispettivi spazi di co-working, ma anche a favorire uno scambio di idee, competenze e opportunità e a creare sinergie tra comunità locali, nomadi digitali e professionisti del mondo digitale. A Pontremoli è presente un’ampia e vivace comunità di nomadi digitali e lavoratori da remoto animata dall’associazione Start-Working che dal 2020 si occupa dell’attrazione e accoglienza di lavoratori da remoto e nomadi digitali in Lunigiana. Così il Comune ha deciso di allestire all’interno del palazzo comunale uno spazio di co-working pubblico e gratuito, molto frequentato e utilizzato sia da nomadi digitali che da residenti. E sempre a favore della popolazione residente nel maggio 2024 si è svolta la prima edizione del "Festival Futuro (da) Remoto", organizzato dall’associazione Start-working Pontremoli con lo scopo di far conoscere ai ragazzi e alle ragazze del territorio le opportunità offerte dalle professioni digitali che consentiranno loro in futuro di continuare a vivere in Lunigiana, lavorando da remoto.

A questo Festival ha partecipato anche con grande entusiasmo Caffeina, innovativa agenzia dimarketing, consulenza e creatività che abilita le marche e le organizzazioni ad avere un impatto tangibile nella realtà.Caffeina vanta nel suo team oltre 220 professionisti, che lavorano a campagne di comunicazione integrata e progetti di innovazione digitale in team multidisciplinari. Dall’incontro tra Caffeina, Comune e Start-Working è quindi nata l’idea di fare rete per promuovere la conoscenza delle rispettive realtà e permettere l’utilizzo dei rispettivi uffici e spazi di co-working. E’ stato infatti da poco siglato un accordo che prevede la condivisione degli spazi di co-working del Comune pontremolese e degli uffici di Caffeina a Parma. Gli utilizzatori dello spazio di co-working di Pontremoli e gli associati di Start-Working Pontremoli potranno accedere gratuitamente agli uffici di Caffeina presso il Cubo di via La Spezia a Parma, previa verifica della disponibilità. E viceversa i collaboratori di Caffeina potranno utilizzare gratuitamente lo spazio di co-working all’interno del Palazzo Comunale di Pontremoli. "A trarne beneficio sono la creatività, la produttività, il buonumore – commenta il sindaco Jacopo Ferri –. La connessione wi-fi è illimitata ovunque e, su richiesta, c’è anche la possibilità di collegarsi a reti più potenti". Ferri sottolinea l’importanza della promozione ringraziando chi si impegna per rendere possibili i contatti con worker che poi decidono di stabilirsi in città. "Noi abbiamo voluto aggiungere delle facilitazioni pratiche e il valore della comunità", ha aggiunto il primo cittadino. Oltre alla condivisione degli spazi, l’accordo promuove lo scambio di idee, competenze e opportunità di lavoro. Le parti potranno infatti realizzare eventi congiunti, incontri di conoscenza reciproca, studi e ricerche, progetti collaborativi e lavorare insieme a iniziative come il progetto ’Futuro (da) Remoto’ con il fine di avvicinare i giovani del territorio alle professioni digitali. Questo accordo rappresenta un esempio di come la collaborazione tra enti pubblici, associazioni e aziende lungimiranti possa favorire lo sviluppo di comunità resilienti, creare opportunità professionali e contribuire al benessere sociale ed economico dei territori.

Natalino Benacci