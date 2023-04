Massa, spaccio di cocaina e hashish: arrestati due fratelli

Massa Carrara, 14 aprile 2023 – Arrestati dai carabinieri due fratelli di origine marocchina di 36 e 39 anni per spaccio continuato di cocaina e hashish, sfruttando la loro abitazione. Uno di loro dovrà rispondere anche delle molteplici evasioni dalla detenzione domiciliare a cui era sottoposto.

L’arresto è arrivato a seguito di di diverse segnalazioni da parte dei cittadini che vedevano attività sospette in una zona del centro cittadino di Massa.

Nonostante i numerosi accertamenti dei carabinieri per controllare il rispetto della detenzione domiciliare di uno dei due, i fratelli trovavano sempre il modo di spacciare aggirando questi controlli. I militari confermano di aver visto i due che sfruttavano il tempo immediatamente successivo al controllo domiciliare per cedere la droga all'acquirente di turno.

Il giudice del tribunale di Massa ha emesso un'ordinanza di misura cautelare in carcere per entrambi i fratelli, accusati di spaccio continuato e, per uno, di evasione.