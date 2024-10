Spacciava droga a domicilio nascosta in in vasetti alimentari. Arrestato 45enne dalla polizia

Organizzava lo spaccio di droga nelle zone del centro di Massa e del litorale apuano. Dopo una corposa attività investigativa, denominata ’Operazione Romagnano’ e condotta dalla Squadra mobile di Massa tra maggio e settembre di quest’anno, il personale della polizia della questura di Massa ha arrestato un uomo di 45 anni, massese, già noto alle cronache giudiziarie e con precedenti specifici. L’uomo si trova in carcere. Le indagini della Mobile hanno consentito di individuare la persona che organizzava traffici illeciti di stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e marijuan nelle ’piazze di spaccio’ comprese tra il centro cittadino e la costa. Un giro particolarmente attivo nel periodo estivo dato il moltiplicarsi della popolazione durante il periodo delle vacanze.

In alcuni casi, così come rilevato dalle attività di investigazione, l’indagato arrivava a utilizzare ogni tipo di accortezza proprio al fine di prevenire i controlli delle forze dell’ordine. Per eludere le attività investigative, di cui forse temeva di essere oggetto, l’arrestato si serviva di nascondigli casalinghi. La sua abitazione di Romagnano – da qui il nome dell’operazione di polizia – era infatti il luogo assurto a base logistica di rifornimento per l’attività. Sono state contestate, nel corso delle indagini, e a più riprese, numerose cessioni di sostanza stupefacente e sequestrati, al momento dell’arresto in seguito a perquisizione, 200 grammi di hashish, confezionati in panetti, e circa 100 grammi di cocaina.

Un’altra peculiare modalità di consegna degli stupefacenti era costituita, in alcuni casi, da una dal ’porta a porta’. La droga veniva consegnata ai clienti a domicilioe questo ha ha reso più difficoltose le azioni di recupero da parte della polizia. Sono state eseguite varie perquisizioni domiciliari su delega dell’autorità giudiziaria, a carico di altri soggetti coinvolti dove sono state sequestrate altre sostanze stupefacenti e in particolare cocaina confezionata in piccole palline con pellicola per alimenti, pronte allo spaccio, e occultate in confezioni di vasetti di tipo alimentare. Sequestrati anche somme di denaro e bilancini di precisione per la pesatura della sostanza illecita.

A conclusione delle incombenze di rito il massese è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha emesso i provvedimenti di restrizione cautelare presso il carcere di Massa. Nei prossimi giorni saranno effettuati gli interrogatori di garanzia previsti dal codice penale.