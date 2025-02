Spacciava cocaina. Arrestato

Continuano i servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti messi in campo dai Norm dei carabinieri. Un altro spacciatore è stato arrestato mentre tentava di cedere cocaina a una donna di Massa. I militari, che da diversi giorni erano sulle tracce dell’uomo di origini marocchine, avevano messo in campo un dispositivo di pedinamento che ha permesso di intervenire bloccando sia lui che l’acquirente. Lo straniero veniva trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e la successiva perquisizione domiciliare faceva rinvenire altre dosi per un totale di circa 8 grammi. E’ stato arrestato ai domiciliari in attesa della direttissima. L’udienza ha convalidato l’arresto e lo ha condannato a 8 mesi con pena sospesa.