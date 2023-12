Spaccata in un negozio. Denunciato

Sapeva di essere stato ripreso dalle videocamere. E per questo si era rasato barba e capelli, sperando in questo modo di farla franca, pensando che nessuno lo avrebbe riconosciuto dopo aver compiuto una spaccata in un negozio della Passeggiata di Viareggio, da cui era fuggito con un ricco bottino di capi d’abbigliamento firmati. Ma le cose non sono andate come sperava il malvivente. Gli investigatori del commissariato di polizia, visionando quelle immagini, hanno immediatamente riconosciuto l’uomo, G.B. un cittadino italiano di 47 anni originario di Carrara, residente a Roma, già noto alle forze dell’ordine in quanto vive di espedienti e furti. I poliziotti sapevano dove trovarlo, vale a dire in pineta di ponente. E l’hanno subito riconosciuto, anche se era sbarbato e con i capelli corti. E’ stato denunciato per il reato di furto aggravato continuato e per contravvenzione al foglio di via obbligatorio che gli era stato notificato in passato, ma al quale non aveva mai ottemperato.

La spaccata in Passeggiata era avvenuta all’alba di mercoledì al negozio “Harry’s”. Il 47enne a mani nude ha preso la maniglia della porta d’ingresso fino a che vetro e telaio non hanno ceduto. Poi, appena si era creato un varco, è entrato dentro il negozio facendo man bassa di calzature e capi di abbigliamento per un ingente valore; durante il furto era stato però ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate all’interno dell’esercizio commerciale.