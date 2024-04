Sotto processo per aggressione. Due amici assolti

Erano accusati di percosse, molestie, minacce e lesioni aggravate, per una presunta aggressione avvenuta in un pomeriggio di dicembre 2020, a ridosso della chiusura anticipata dei locali a causa del Covid. A distanza di 4 anni, la difesa dei due, ovvero Giammarco Rava (nella foto) ed Enzo Frediani del foro di Massa, è riuscita ad incassare un risultato positivo, ovvero un’assoluzione, per tutta la vicenda. C’era anche una terza persona, il titolare di un locale in centro, che era finito alla sbarra per favoreggiamento, ovvero era accusato di aver ’aiutato’ i due, difeso dal legale Giorgio Furlan, anche lui assolto.

Il Pm Emiliano Barbieri aveva chiesto al giudice Fabrizio Garofalo, rispettivamente, nove mesi e un anno. Il terzo è stato assolto perché il fatto non sussiste, i primi invece perché le due vittime hanno rimesso la querela dopo il risarcimento ottenuto dalla coppia di amici. Secondo l’accusa, i due giovani, avrebbero dato prima fastidio alla coppia di fidanzati, fino ad arrivare ad aggredire il ragazzo. La difesa dei due, nell’udienza dove poi è stata emessa sentenza, è riuscita a smontare l’aggravante del commettere il fatto in concorso.