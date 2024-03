Sosta selvaggia in via Fiorillo: proteste e polemiche

La sosta selvaggia e i mezzi parcheggiati contromano a Marina di Carrara scatena le ire dei residenti. In particolare abitanti e commercianti di via Fiorillo, che tornano a chiedere l’intervento dell’amministrazione comunale. "Segnaliamo la pericolosità della strada tra via capitan Fiorillo e l’ingresso di via Muttini – scrivono –, dove nonostante ci sia regolare segnaletica le vetture vengono parcheggiate su un lato della carreggiata, occupando l’intera corsia, con il rischio che venga investito qualche pedone. Abbiamo comunicato più volte il pericolo alla polizia municipale sia telefonicamente sia via mail. Nel 2023 ci hanno rassicurato che sarebbero intervenuti per mettere la parola fine a questo vergognoso atteggiamento. La strada presenta non solo regolare segnaletica – concludono cittadini e studi commerciali di via Fiorillo –, ma addirittura il segnale di stop sull’incrocio davanti al civico 3 di via Fiorillo, che non è visibile a causa dei mezzi parcheggiati contromano a bordo strada per l’intera corsia. Aspettiamo che accada qualcosa di grave?".