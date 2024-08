Sos violenza domestica. Netto aumento dei casi

Sos violenza domestica. È un dato allamante e in netta crescita rispetto allo scorso anno quello relativo alla segnalazione di casi per maltrattamenti in famiglia nella nostra Provincia. Se per quanto riguarda gli atti persecutori è stato registrato un sostanziale allineamento, con 9 ammonimenti per stalking nei primi 8 mesi del 2024 rispetto ai 10 dello scorso anno, a partire da gennaio la Questura di Massa Carrara ha infatti emesso 29 misure di prevenzioni personali di ammonimento per violenza domestica, ben 28 in più se raffrontate allo stesso periodo del 2023. E l’ultimo provvedimento monitorio per atti di violenza domestica è stato emesso qualche giorno fa dal questore Santi Allegra. "L’ammonimento – fa sapere la Questura – è scattato nei confronti di un cittadino massese cinquantaquattreenne responsabile di soprusi e violenze, sia psicologiche che fisiche e sessuali perpetrate per anni ai danni della coniuge cinquantatreenne". L’intervento della volante della polizia di Stato ha determinato l’avvio del procedimento e, dopo un’attenta istruttoria della divisione anticrimine, il Questore ha ritenuto necessario adottare la misura dell’ammonimento,sia per i reiterati episodi di maltrattamenti subiti da diverso tempo dalla donna, in un contesto familiare caratterizzato da continue condotte vessatorie, sia per la probabilità che l’uomo possa, anche in futuro, ripetere le proprie condotte violente e maltrattanti.

Quello dell’ammonimento è uno strumento che mira a tutelare le vittime dagli atti di violenza domestica. Di fatti ogni volta che viene segnalato alle forze dell’ordine un fatto riconducibile ad alcuni reati previsti dalla norma - come percosse, lesioni personali, minacce, violenze, stalking, violazioni di domicilio - consumati o tentati nell’ambito domestico, il Questore, anche in assenza di querela della parte offesa e quindi della volontà della vittima di perseguire penalmente l’autore dei fatti, può procedere con l’ammonimento ammonimento del responsabile Questa misura di prevenzione di carattere amministrativo, costituisce un efficace deterrente volto a contrastare il triste fenomeno della violenza domestica e dello stalking, per evitare che degeneri in condotte estreme, a volte con esiti drammatici.