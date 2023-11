Sos per la Morelli: "Urge incontro con l’azienda"

Un’altra azienda che potrebbe abbassare le saracinesche per sempre e lasciare i lavoratori a casa. Una chiusura che ancora una volta rischia di non fare rumore. Si tratta, come evidenziano i sindacati Usb e Asia Usb, dei magazzinieri dell’azienda Morelli, "in subappalto all’interno del magazzino Coop91 incaricato della logistica Granarolo in via Aurelia Ovest" sottolineano i sindacati che invitano a partecipare a una manifestazione di protesta in programma oggi pomeriggio, alle 17.30, proprio di fronte al magazzino. Durante l’iniziativa chiederanno "un incontro con i dirigenti della Coop91 affinché venga fatta chiarezza sul futuro del magazzino spiegando se questo sarà trasferito, chiuso ma soprattutto quale sorte spetterà ai lavoratori. Quando mancano pochi giorni alla possibile chiusura, ancora nessuno è a conoscenza del futuro delle maestranze e nessuno si è preoccupato di spendere una parola per chiarire la veridicità delle voci circolanti e sul perché, su Internet, siano già presenti annunci di affitto del magazzino. Servirà ai lavoratori per porre le domande con la speranza che, finalmente, qualcuno si degni di rispondere una volta per tutte".