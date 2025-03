Sos medici di famiglia. Gli anziani preoccupati: "L’unico professionista prossimo alla pensione"

Tra pochi giorni va in pensione il medico di famiglia della frazione di Fossone, il dottor Luigi Ciraulo che visitava negli ambulatori medici di Nausicaa vicino alla farmacia. Un pensionamento che preoccupa non poco i numerosi residenti della frazione, che temono che il medico non venga sostituito. A farsi portavoce della problematica è Pilade Biavati, un pensionato di 84 anni con problemi di deambulazione dopo un intervento di prognosi a un ginocchio. Il timore più grande, in particolare per gli anziani che non guidano, è quello di dover andare a farsi visitare nelle vicine frazioni che per chi non ha un mezzo sono difficili da raggiungere.

Per quanto riguarda le ricette una soluzione potrebbe essere Whatsapp, ma per la popolazione anziana saperlo usare non è una cosa scontata. Senza contare che senza medico nella frazione chi non ha la patente sarà costretto a chiedere passaggi a famigliari e amici anche solo per avere una ricetta. Insomma tutta una serie di disagi a carico delle persone anziane che a Fossone abbondano.

Intanto Nausicaa per bocca del presidente Antonio Valenti fa sapere che l’azienda sta facendo di tutto per non lasciare i residenti del quartiere senza un medico di famiglia. Trattandosi degli ambulatori medici privati di Nausicaa, Asl non può interferire e obbligare i suoi medici a prendere servizio a Fossone, ma dall’azienda sanitaria fanno sapere che a breve su Carrara entreranno a ruolo quattro nuovi medici di famiglia. Oltre alla farmacia la struttura di Nausicaa a Fossone comprende cinque ambulatori specialistici più lo studio del medico di base.

"Avevamo un ambulatorio e un medico di famiglia quando il Comune lo ha sfrattato con la motivazione di lavori di ristrutturazione da eseguire che sono durati più di due anni – scrive Biavati –. A Fossone per molto tempo siamo rimasti senza ambulatorio e di conseguenza per le visite ci siamo dovuti spostare a Nazzano, a Bonascola e Fossola. Ora il nostro medico, che già si era fermato per due anni è andato in pensione. Proprio adesso che riabbiamo lo studio medico. Secondo quanto sappiamo sembra che nessun medico voglia prestare servizio in questo ambulatorio. Forse gli interessati dovrebbero mettersi una mano sul cuore e provvedere – conclude Biavati – Dobbiamo nuovamente spostarci per le visite? Io non riesco a camminare per più di 50 metri e a Fossone ci sono molte persone che come me non si possono muovere".

Per il momento e nella speranza che qualcuno ricopra l’incarico nella sede di Fossone, il signor Biavati per lui e la moglie ha preso un medico in via Farini ad Avenza, anche perché dovrà fare alcuni esami alla protesi, ma intanto resta il disagio di doversi spostare in auto per raggiungere la nuova dottoressa. "Stiamo cercando un sostituto per l’ambulatorio del medico di base di Fossone – spiega il presidente di Nausicaa Antonio Valenti –. Abbiamo tutto l’interesse a non lasciare vacante questo ambulatorio. Ci stiamo impegnando per trovare un sostituto". Come detto Asl invece non può risolvere il problema non trattandosi di una sua struttura sanitaria.

Alessandra Poggi