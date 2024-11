Sos da Forno: degrado e crepe nel cimitero

E’ stata presentata dal vice presidente del consiglio, consigliere Pd, Daniele Tarantino, un’interpellanza sullo stato di degrado e le crepe nel cimitero di Forno, chiedendo risposta scritta. Diversi cittadini hanno espresso preoccupazione per lo stato di abbandono del cimitero, chiedendo azioni tempestive e concrete. "Sono state riscontrate crepe significative in diverse parti della struttura, potenzialmente pericolose per la stabilità di alcune aree del cimitero e per la sicurezza dei visitatori – osserva Tarantino – .Le condizioni di incuria e la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria rischiano di aggravare ulteriormente la situazione, rendendo necessari interventi più onerosi e complessi in futuro. Tale problematica, segnalata da numerosi cittadini, rappresenta un rischio sia per la sicurezza delle strutture sia per la dignità e il rispetto dovuti ai defunti e ai loro familiari". Da tempo, sia sulla pavimentazione che sul soffitto della struttura, si è aperta una crepa che segna la parte di cedimento lato fiume, dove al muro di contenimento è stato addossato il sacrario dei caduti con i loculi. La crepa, che corre sul dislivello che si è verificato, preoccupa molto i frequentatori del cimitero e il consigliere Tarantino chiede quali azioni l’amministrazione abbia già intrapreso o intenda intraprendere per verificare lo stato di sicurezza e stabilità della struttura; se siano stati effettuati sopralluoghi tecnici per valutare l’entità dei danni e le condizioni strutturali del cimitero, e quali siano stati i risultati di tali eventuali accertamenti. Nel 2010 il campo lato fiume del cimitero di Forno fu spazzato via da una frana e ancora oggi l’area è soggetta a infiltrazioni. Tarantino chiede anche i tempi per la realizzazione degli interventi necessari e quali risorse l’amministrazione intende destinare a tali scopi.