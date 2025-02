Corde e moschettoni sul gigante piegato: Marina di Massa, inizia il sopralluogo a bordo della nave incagliata

Marina di Massa (Massa Carrara), 4 febbraio 2025 – Corde, moschettoni e movimenti lenti per non scivolare su quel gigante piegato. Sono iniziate le prime operazioni di controllo a bordo della Guang Rong, la nave incagliata al pontile di Marina di Massa lo scorso 28 gennaio.

Il sopralluogo a bordo della nave incagliata

Dopo le procedure di messa in sicurezza dell'area con l'utilizzo di panne assorbenti sulla superficie dell'acqua, effettuate nei giorni scorsi per contenere un'eventuale perdita di combustibile che al momento non risulta esserci, è iniziato adesso il primo vero sopralluogo a bordo.

Sul posto per il sopralluogo sono presenti il gruppo dei sommozzatori della Stmp di Piombino e il personale tecnico della ditta Neri di Livorno. Il controllo di oggi, facilitato anche dalle ottime condizioni meteo e dal mare calmo, è incentrato sulla verifica del fianco emerso dell'imbarcazione e valutare di conseguenza la situazione delle casse dei due serbatoi, posizionati a poppa della Guang Rong e contenenti poco più di 100 tonnellate di gasolio.