Sopralluogo del sottosegretario in elicottero

Sopralluogo del sottosegretario all’Ambiente, Claudio Barbaro (nella foto), e del deputato massese di FdI Alessandro Amorese alla nave Guang Rong. Un sopralluogo in elicottero accompagnati dal sindaco Francesco Persiani e dal consigliere comunale e coordinatore provinciale di FdI Marco Guidi. Il deputato Amorese, dopo aver effettuato anche una ricognizione sul pontile, ha sottolineato che "l’attenzione del Governo, fin dall’immediatezza dell’emergenza che ha colpito il nostro territorio, è stata repentina e costante e i sopralluoghi del sottosegretario Barbaro, che ringrazio e con il quale l’interlocuzione è continua, ne sono la prova. Oggi il disastro ambientale è scongiurato, l’imminente stagione estiva è salva, ma l’attenzione continuerà ad essere massima, così come il sostegno all’amministrazione e alla città anche in futuro, nella fase successiva di ricostruzione del pontile, uno dei simboli della nostra costa".

Il sottosegretario Barbaro ha posto l’accento su quanto, grazie alla repentinità degli interventi, sia stato scongiurato quel disastro ambientale che avrebbe potuto compromettere in modo determinante l’economia di un territorio caratterizzata, in particolare, dal turismo balneare. "Oggi siamo stati qui per verificare lo stato dell’arte, rilevando che, dai monitoraggi eseguiti, non sono stati rilevati inquinamenti in atto – ha detto Barbaro – l’attività di monitoraggio ambientale è stata tempestiva e costante. I vari interventi di Capitaneria, forze dell’ordine e vigili del fuoco sono stati integrati dai rilevamenti satellitari dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima tramite il ‘Clean Sea Net’, il sistema satellitare di rilevazione di potenziali inquinamenti marini. Le attività di monitoraggio ambientale proseguiranno senza soluzione di continuità fino al completamento delle operazioni di rimozione della nave".

Intanto il consigliere Stefano Alberti del Pd ha richiesto un consiglio comunale straordinario aperto sul caso della nave.