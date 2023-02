Sopralluogo al consultorio Asl di Avenza "Vero fiore all’occhiello per il nostro territorio"

"Il consultorio di Avenza garantisce da anni un servizio di qualità su tutto il nostro territorio". Ieri mattina la sindaca Serena Arrighi assieme alla vicesindaca Roberta Crudeli sono state in via Giovan Pietro, ad Avenza, per visitare il consultorio. Gli ambulatori dell’Asl sono da stati da poco ristrutturati e offrono numerosi servizi per tutta la popolazione. "Abbiamo trovato una struttura bella e funzionale e, soprattutto, a misura dei bisogni della cittadinanza – spiegano Arrighi e Crudeli -. Il consultorio di Avenza è da anni uno dei fiori all’occhiello della nostra sanità territoriale e offre un servizio di qualità che negli anni ha saputo cambiare e rinnovarsi senza abbassare i propri standard. Ostetriche, ginecologi, psicologi, mediatori culturali e poi ancora tutto il personale infermieristico, oss e osa si occupano non solo di seguire il percorso nascita prima e dopo il parto, ma fanno anche prevenzione oncologica, assistenza e visite per quanto riguarda contraccezione, interruzione volontaria di gravidanza, menopausa e tanto altro ancora".

"A tutti loro – concludono le due amministratrici – va il nostro ringraziamento per quanto fanno ogni giorno. In via Giovan Pietro, inoltre, abbiamo potuto visitare anche gli ambulatori della medicina sportiva e dell’odontoiatria e anche in questo caso abbiamo potuto vedere da vicino due realtà ben strutturate e in grado di offrire servizi importantissimi".