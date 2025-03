"Sono trascorsi quarant’anni dal primo lotto della Variante"

Fra le grandi opere pubbliche da realizzare nel Comune di Fivizzano, spicca la Variante di Gragnola, che vide i suoi albori nel 1985; motivo per cui la consigliera d’opposizione Alessia Signanini incalza la giunta. "A gennaio scorso ho presentato un’interrogazione a risposta scritta rivolta a sindaco e uffici comunali – spiega l’esponente di Destinazione Futuro – in relazione a quest’opera di vitale importanza per la Valle del Lucido. Vorrei evidenziare tutte le problematiche emerse quando si è verificata la frana sulla Sp10 nei pressi di Piandimolino il 28 marzo 2024 per cui l’arteria è rimasta chiusa diversi mesi e proprio la mancanza di questa infrastruttura ha obbligato a transitare all’interno del borgo di Gragnola. La Variante, che collega la provinciale Sp10 dal locale cimitero alla Regionale 445 (fine viadotto in prossimità della galleria Colle Pino), consiste in un’opera fondamentale di primaria importanza per la Vallata, sia per la tutela dei cittadini, sia dal punto di vista turistico e delle attività produttive, sia per la sicurezza in caso di terremoti. Su ’Fivinforma’, opuscolo informativo diffuso prima delle elezioni comunali del 2024, veniva riportato nella sezione ’Progetti in cantiere’ che per tale opera serviva un intervento finanziario di 6,2 milioni di euro (1,2 km di strada) e in quanto alla tempistica per la realizzazione dell’opera 448 giorni dall’affidamento".

"In campagna elettorale, il sindaco Giannetti aveva presentato il progetto definitivo, comprensivo della Valutazione di Impatto Ambientale, affermando che presto sarebbe stato affidato il bando per i lavori dell’opera, già finanziati. Nel Dup i finanziamenti previsti sono stati spostati sulle annualità 2025 e 2026. Alla luce dell’ultimo incontro, avvenuto a Firenze fra Comune, Provincia e dirigente regionale alla viabilità è emerso che dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Regione l’affidamento dei lavori avrà inizio al termine dell’estate. Sono trascorsi 40 anni dal completamento del primo lotto, fino al cimitero di Gragnola – termina Signanini – e gli abitanti della Valle del Lucido, al posto di promesse elettorali chiedono piuttosto l’opera realizzata nel minor tempo possibile. Intanto resto in attesa di ricevere tutta la documentazione: comunale, provinciale, regionale richiesta sull’opera".

Roberto Oligeri