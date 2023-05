Sono in arrivo altri carabinieri

Proseguono nelle tante frazioni di Fivizzano i corsi antitruffa tenuti da militari dell’Arma. L’incombenza è affidata al maresciallo maggiore Antonello Panzanelli, comandante della stazione della Benemerita che ha avuto un incontro con gli anziani presso la Chiesa-Santuario di San Terenzo Monti. Il maresciallo ha ricordato che bisogna diffidare degli sconosciuti che, presentandosi presso le abitazioni o dando da intendere per telefono d’essere avvocati o appartenenti alle forze dell’ordine , chiedono di entrare in casa ,o denaro per sistemare incidenti in cui sarebbero coinvolti familiari degli anziani contattati. E questo anche alla luce di due grossi furti avvenuti in altrettante case: uno un mese fa a Rometta (un colpo da 30mila euro) e uno occorso lo scorso 25 aprile nell’abitato di Verrucola dove è stata scardinata la cassaforte di un’abitazione con all’interno contanti, gioielli e diamanti per un valore di 70mila euro. Panzanelli ha suggerito di non tenere simili valori, di così elevato importo nelle case, ma di pensare,col conforto dei familiari, all’alternativa offerta da una cassetta di sicurezza presso uffici postali o bancari. Recentemente a Fivizzano sono state collocate, nei punti più trafficati, nuove telecamere di sorveglianza. Un buon numero di “occhi“ che vigileranno sulla sicurezza di turisti e cittadini. E’ giunta anche la bella notizia dell’imminente arrivo di altri carabinieri, di rinforzo, nel territorio. Il comune di Fivizzano, vasto circa 200 Km quadrati, con le sue 94 frazioni e due sole caserme dell’Arma (quella del capoluogo e l’altra di Monzone) ne aveva bisogno.

Roberto Oligeri