’Sognando’ in teatro con "La Nanassa": tre atti brillanti di Scarpetta

Quando il teatro diventa strumento di intervento sociale. Torna in scena la compagnia teatrale “Sognando“ , da anni impegnata per costruire nuove frontiere del teatro e abbattere i confini, lavorando sul tema dell’inclusione.

La compagnia accoglie infatti soggetti che per vari motivi sono svantaggiati rispetto ad una società cosiddetta “normale“ e che talvolta non trova né tempi né luoghi per aiutarli a vivere una vita serena. Sul palco, dunque, per un forte messaggio sociale ed educativo. Sul palcoscenico del Teatro dei Servi, oggi e domani alle 21.15, la Compagnia Sognando porterà in scena “La Nanassa“ in tre atti brillanti della bella commedia di Eduardo Scarpetta. La regia è dell’infaticabile Fernando Petroli mentre l’ideatrice del progetto è Anna Maria Glavina. Per le scenografie: Gherardo Gherardi; atelier: Filomena Bigi e Giuliana Scimeca; luci e fonica: Giancarlo Zaccagna e Gilberto Toso. Questi gli interpreti: Alessandra Berti, Galeano Fruzzetti, Rita Cappelletti, Roberto Borghini, Gino Giannini, Daniele Menconi, Mario Mastrini, Massimiliano Fagnini, Silvio Benedetti, Leonardo Antonucci, Rosanna Nicolini, Debora Frandi, Barbara Del Giudice, Giancarlo Cannoni, Ada Romani, Marcello Bertolucci.

