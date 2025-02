Sofocle agli Animosi. Edipo Re, la tragedia

’Edipo Re’ di Sofocle chiude la stagione del Teatro Animosi. Lo spettacolo, in programma sabato e domenica alle 21, sarà dotato per la sera di sabato di un’audiodescrizione per non vedenti e ipovedenti. La prevendita al via da domani. Per l’ultimo appuntamento con la stagione di spettacoli promossa dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Edipo Re gode della traduzione di Fabrizio Sinisi, adattamento e regia Andrea De Rosa, con Francesca Cutolo, Francesca Della Monica, Marco Foschi, Roberto Latini, Frédérique Loliée, Fabio Pasquini.

Lo spettacolo di sabato sarà dunque dotato di audiodescrizioni per gli spettatori non vedenti e ipovedenti. Si tratta di un’iniziativa promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus che, d’intesa con le amministrazioni comunali di Carrara e Massa, propone nel mese di marzo due spettacoli con audiodescrizioni dal vivo curate dal Centro Diego Fabbri Ets in collaborazione con il progetto ‘No Limits’, che gli spettatori non vedenti e ipovedenti potranno seguire grazie all’utilizzo di apposite cuffie wireless.

La produzione è Tpe – Teatro Piemonte Europa, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Lac Lugano Arte e Cultura, Teatro Nazionale di Genova, Emilia Romagna Teatro Ert / Teatro Nazionale. Lo spettacolo rientra nelle tipologie di abbonamento B per sabato 1 marzo e abbonamento C per domenica 2 marzo. La biglietteria del Teatro degli Animosi è aperta domani e venerdì 28 febbraio con orario dalle 10 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 17 alle 18.30; mentre nelle due giornate di spettacolo, dalle 10 alle 12.30 e infine dalle 18 alle 21.

Per quanto riguarda lo spettacolo, Edipo Re, una delle tragedie classiche di Sofocle, è ambientato in una città afflitta da una epidemia di peste. Edipo, re di Tebe, si trova a dover risolvere il difficile enigma dell’omicidio di Laio, il precedente sovrano, per salvare la città. La sua indagine, guidata dalle oscure profezie di Apollo e nonostante gli avvertimenti di Tiresia, lo porterà a scoprire che il colpevole del delitto e dunque la causa della malattia che tormenta la città, sarà lui stesso.