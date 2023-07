Social Card: aiuti economici per acquistare cibo Individuati dall’Inps le persone che ne hanno diritto

Individuati dall’Inps i 663 beneficiari residenti in città della carta ‘Dedicata a te’. Sono partite in questi giorni le prime raccomandate inviate dal Comune ai beneficiari. Tutti gli aventi diritto sono stati individuati da Inps in applicazione dei criteri definiti dal Decreto interministeriale e ora potranno ricevere la carta prepagata del valore di 382,50 euro da spendere per l’acquisto di beni di prima necessità. L’intera misura è gestita da Inps, gli uffici del Sociale sono comunque al lavoro in questi giorni per inviare le lettere con tutte le informazioni utili. E’ stato anche attivato uno sportello dedicato in Comune aperto ogni lunedì dalle 9 alle 13 negli uffici del Settore servizi sociali e politiche abitative.

"I nostri Servizi sociali si sono subito fatti trovare pronti non appena c’è stata data comunicazione da Inps. In questi giorni stanno quindi partendo le raccomandate a tutti i beneficiari della carta ‘Dedicata a te’ – sottolinea l’assessore al Sociale Roberta Crudeli -. Si tratta di una misura gestita interamente da Inps, i nostri uffici sono comunque a disposizione per fornire a chi ne avrà bisogno tutte le informazioni necessarie". E’ possibile ritirare la carta in qualsiasi Ufficio Postale presentando allo sportello il codice di riferimento assegnato a ogni beneficiario, un documento di identità in corso di validità e il codice fiscaletessera sanitaria. La carta è utilizzabile effettuando almeno un acquisto entro il 15 settembre per non perdere la possibilità di utilizzare la somma. Gli esercizi aderenti sono indicati sulla pagina del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dedicata al ‘Fondo alimentare’ e esporranno l’immagine della carta.