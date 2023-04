Snorkeling, apnea e immersione Progetto ’Un mare di donne’

Il settore di attività subacquee Uisp Aps ha desiderato affrontare il tema di una possibile discriminazione delle donne nello sport dello snorkeling, apnea e dell’immersione sott’acqua con bombole e lo ha fatto ideando Il progetto denominato “Un Mare di Donne”. Oggi a Montignoso si svolgerà un convegno che porterà all’illustrazione dei dati raccolti dalla libera compilazione del questionario con la lettura da parte delle referenti del gruppo tecnico-scientifico Olimpia De Vita e Teresa Daniela Anzelini, con l’introduzione della referente nazionale del progetto Cristina Boniatti. Hanno potuto partecipare alla lettura dei dati 496 questionari che come da programma sono pervenuti entro la data del 30 marzo. Il convegno avrà inizio alle ore 14,30 a Villa Schiff col patrocinio del Comune. In programma i saluti delle autorità e dei dirigenti nazionali Uisp, il responsabile nazionale Uisp Subacquea Leonardo Palli e la responsabile nazionale delle politiche associative Manuela Claysset.

Domani in spiaggia a Cinquale, al Green Beach, dalle 10, si potrà liberamente esperimentare laboratori di bioenergetica denominati “Fluire nel mare del nostro sentire” condotti da Martina Cinicola e Laura Pastelli Lamera. Quindi ci saranno laboratori dedicati ai bimbi, con Giulia, Chiara, Luisella e Liana, per respirare e scrivere in acqua ed esperienze in apnea e subacquea per tutte, a cura di Uisp Aps Subacquea in collaborazione con i Circoli Orcaloca Sub di Massa Carrara, Gruppo Subacqueo Rosignano, Circolo Subacqueo Ravennate e BlueSub Trento.