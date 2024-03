Smottamenti a Boschetto. Lavori urgenti

Il maltempo degli ultimi giorni ha portato frane e smottamenti in molti comuni della Lunigiana. Tra quelli più colpiti il Comune di Podenzana, che ha subito disagi nel capoluogo e a Montedivalli. Per ora ci sono aggiornamenti per quello che riguarda la viabilità provinciale in località Boschetto e Croce. I rilievi svolti congiuntamente dai tecnici della Provincia e dell’impresa affidataria hanno portato a un progetto esecutivo di somma urgenza: considerati i tempi, le modalità di intervento e la saturazione dei terreni, è emersa la necessità di attendere il passaggio della prossima perturbazione prevista per questo fine settimana, per poter aprire il cantiere, al fine di garantire la sicurezza durante le lavorazioni, sia per chi opera, sia per chi potrà transitare. L’amministrazione ha comunque chiesto di prevedere, quanto prima, la riapertura almeno parziale a senso unico alternato. Il primo cittadino Marco Pinelli (nella foto), a colloquio col presidente della provincia Gianni Lorenzetti, porta notizie concrete. "E’ stata attivata la somma urgenza di circa 110mila euro - dice - e di conseguenza affidata l’opera all’impresa che domani (lunedì, ndr) inizierà i lavori di consolidamento dei versanti in frana".